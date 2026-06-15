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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın finalinde hayatını kaybeden Eşref Tek karakteri için Ankara Kızılay'da vatandaşlara helva ikram edildi.

Sakarya Caddesi İnkılap Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlik, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kurmaca bir karakter adına yapılan organizasyon, izleyicilerin karakterle kurduğu güçlü bağı ortaya koydu.

EŞREF’İN VEDASI GÜNDEM OLDU

Final bölümünün ardından Eşref Tek’in ölümü sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Binlerce kullanıcı duygu dolu paylaşımlar yaparken, dizinin etiketi kısa sürede trend listelerinde üst sıralara yükseldi.

“KARA YAZI” SAHNESİ İZLEYİCİYİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Final sahnesinde Ahmet Kaya’nın "Kara Yazı" eserinin kullanılması, duygusal atmosferi daha da güçlendirdi. Bölümün ardından şarkı yeniden gündeme gelirken, sahne sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

SÜLEYMAN ÇAKIR EFSANESİ YILLARDIR YAŞIYOR

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı, 8 Nisan 2004'teki ölümüyle yalnızca ekran başındaki izleyicileri değil, gerçek hayatı da etkiledi.

Karakterin ölümünün ardından bazı şehirlerde gıyabi cenaze namazları kılınırken, lokma dağıtımları yapıldı. Aradan geçen yıllara rağmen Çakır, her ölüm yıldönümünde sosyal medyada binlerce mesajla anılmaya devam ediyor.

BİHTER ZİYAGİL'İN FİNALİ HALA KONUŞULUYOR

Aşk-ı Memnu dizisinin hafızalara kazınan karakteri Bihter Ziyagil'in finalde yaşamına son vermesi, televizyon tarihinin en çarpıcı sahnelerinden biri olarak kabul ediliyor. 24 Haziran tarihi her yıl sosyal medyada yeniden gündem olurken, karakter adına yapılan paylaşımlar popüler kültürdeki kalıcılığını koruyor.

ŞEHZADE MUSTAFA'NIN ÖLÜMÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi sahnesi yayınlandığı dönemde büyük tartışmalara yol açtı. İzleyicilerden gelen yoğun tepkiler dikkat çekerken, Bursa'da bir vatandaşın Kanuni Sultan Süleyman hakkında dava açması uzun süre konuşuldu.

Karakterin ölüm sahnesinin ardından İstanbul'daki türbesine ziyaretçi akını yaşanırken, Şehzade Mustafa yıllar sonra bile sosyal medyada en çok anılan tarihi dizi karakterleri arasında yer alıyor.

KURGU KARAKTERLER GERÇEK DUYGULAR YARATIYOR

Eşref Tek için düzenlenen helva dağıtımı ve sosyal medyada oluşan yoğun ilgi, Türk izleyicisinin dizi karakterleriyle kurduğu duygusal bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Süleyman Çakır, Bihter Ziyagil, Şehzade Mustafa ve Eşref Tek gibi karakterler, ekranlara veda etmiş olsalar da hafızalardaki yerlerini korumaya devam ediyor.