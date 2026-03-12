Önceki bölümde neler yaşandı?

Eşref’in serbest kaldığını öğrenen Nisan, onunla yüzleşmek için evine gitti. Defalarca özür dilemesine rağmen Eşref’ten beklediği karşılığı alamayınca ilişkiyi bitirme kararı aldı.

Öte yandan İhtiyar’ın planını uygulamak isteyen Ölü Yaşar, tüm tarafları aynı masada topladı. Kenan’ın masadaki varlığı Kadir’in dengesini alt üst ederken, Yetimler adına konuşan Hıdır net bir tavır sergiledi. Gecenin sonunda Ölü Yaşar, alıcıyı davet etti. Ancak Eşref’in gelişi ortamda gerilimi tırmandırdı.

O an artık şehirde tek bir gücün kalacağı açıkça dile getirildi:

Ya Eşref Tek kalacaktı ya da Ölü Yaşar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan’ın taraf değiştirmesi Kadir için büyük bir şok olurken, Eşref’in masaya gelişi bile bu kadar sarsıcı olmadı.

Eşref ile artık ortak bir gelecek hayal etmediğine karar veren Nisan, birlikte yaşadıkları evi terk etti. Bu sırada Eşref de Yetimlerin başına yeniden güçlü bir şekilde geçerek yokluğunda arkasından iş çevirenleri tek tek hesap vermeye zorladı.

Hayatını yeniden kurmaya karar veren Nisan ise kapısına gelen beklenmedik bir misafirin hayatını nasıl değiştireceğinden habersizdi.

Nisan’ın yapımcılarla görüştüğünü öğrenen Eşref, Irmak’ı devreye soktu. Ünlü bir yapımcıdan teklif aldığını düşünen Nisan ise kısa süre içinde işin perde arkasını öğrendi.

Öfkeyle hana giden Nisan, Eşref’e sert sözlerle yüklendi:

“Ben artık yalnızım… Kendime yeni bir dünya kuracağım ve o dünyada sen yoksun, Eşref!”

Bu sırada Eşref’in silahları sakladığı deponun yerini öğrenen Ölü Yaşar harekete geçti. Eşref ise Gürdal’ı arayarak gereken hamlenin yapılmasını istedi.

İlk karşılaşmada Eşref’e yenilen Yaşar, yeni bir plan için hazırlıklara başladı.

Savcı Selma, kızının yerini Kenan’dan öğrenince ekibiyle birlikte Kadir’in evine baskın yaptı. Elindeki silahı polislere doğrultan Çiğdem’i sakinleştirmek ise Kadir’e düştü.

Yaşar ise kızının isteğini yerine getirmek için sonunda Nisan ile iletişim kurmanın yolunu buldu. Nisan, Yaşar’ı kızını kurtarmaya çalışan bir baba olarak gördüğü için gelen teklifi geri çevirmedi.

Gürdal, Faruk ve Müslüm birlikte depoya giderek Yaşar’ın elindeki adamı kurtarmaya çalıştı. Ancak Müslüm, hedefteki kişinin yıllardır aradığı kardeşi Cahit olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

Öte yandan Çiğdem, saatler sonra gözlerini açtığında annesi tarafından kliniğe yatırıldığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

“Bir süre burada kalacaksın… Yaptıklarının bir bedeli olacak. Özür dilerim Çiğdem.”

SON SAHNESİNDE

Eşref, kurduğu planları kusursuz şekilde işleterek bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Yaşar’ın işini bozmak için tüm imkanlarını kullanan Eşref, hesaplaşma için gittiği evde beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Karşısında bir kez daha Nisan vardı… üstelik hiç olmaması gereken bir yerde.