Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Eşref Rüya'da yaşanan son gelişme, izleyicileri derinden etkiledi. Dizinin başat karakterlerinden biri olan Eşref Tek'in senaryo gereği ölümü üzerine harekete geçen fanatik dizi hayranları, Bursa'nın tarihi ve kültürel simgelerinden İznik Ayasofya Camii önünde vatandaşlara lokma ikramında bulundu.
"Eşref Tek" için İznik’te gıyabi lokma hayrı düzenlendi
Fenomen dizi Eşref Rüya'nın sevilen karakteri Eşref Tek'in senaryo gereği hayatını kaybetmesi üzerine, Bursa'nın İznik ilçesinde hayranları tarafından lokma dağıtıldı.Kaynak: İHA
Kurgusal bir karakter için düzenlenen bu sıra dışı etkinliğe çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem duygusal hem de renkli anların yaşandığı lokma dağıtımı sırasında, bir vatandaşın ellerini semaya açarak karakterin ruhuna dua etmesi etraftakilerin şaşkın bakışlarına neden oldu. İzleyicilerin ekrandaki karakterlerle kurduğu bu güçlü bağ, dizinin toplumsal etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Meydandan geçerken kalabalığı fark edip etkinliğe katılan Ali Karaman, şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gördüğümde ünlü oyuncu gerçekten hayatını kaybetti sandım. Sonrasında durumun sadece senaryo gereği olduğunu, karakterin öldüğünü öğrendim ve çok şaşırdım. Yine de Allah kabul etsin."
Televizyon dünyasındaki kurgu karakterlerin gerçek hayatta ne denli karşılık bulabildiğinin dikkat çekici bir örneği olan bu lokma hayrı, İznik'te günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.