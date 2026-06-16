"Eşref Tek" için İznik’te gıyabi lokma hayrı düzenlendi

Kurgusal bir karakter için düzenlenen bu sıra dışı etkinliğe çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem duygusal hem de renkli anların yaşandığı lokma dağıtımı sırasında, bir vatandaşın ellerini semaya açarak karakterin ruhuna dua etmesi etraftakilerin şaşkın bakışlarına neden oldu. İzleyicilerin ekrandaki karakterlerle kurduğu bu güçlü bağ, dizinin toplumsal etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.