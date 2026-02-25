Kanal D’nin sevilen dizisi "Eşref Rüya" kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti.

Hürriyet'in haberine göre başarılı oyuncu Erol Babaoğlu'nun hayat vereceği "Ölü Yaşar" karakteri, Eşref’in şimdiye kadarki en karanlık ve en güçlü rakiplerinden biri olarak ekrana gelecek.

Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında aksiyon, dram ve aşk temalarını harmanlayan iddialı bir yapım. Dizinin hikayesi, suç dünyasının karanlığı ile imkansız bir aşkın çatışması üzerine kurulu.

DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin merkezinde, çocuk yaşta yetim kalarak sokaklara düşmüş ve hayatta kalmak için suç dünyasına itilmiş Eşref Tek (Çağatay Ulusoy) yer alıyor. Eşref, zamanla "Yetimler" adını verdiği, kendisi gibi kimsesizlerden oluşan bir grubun lideri ve güçlü bir mafya figürü haline gelir. Ancak tüm bu güç ve karanlığın içinde Eşref’in kalbinde tek bir eksik vardır: Çocukken uzaktan aşık olduğu ve adını "Rüya" koyduğu o küçük kızı bulmak.

Hikaye, idealist ve yetenekli bir müzisyen olan Nisan’ın (Demet Özdemir), Eşref’in dünyasına girmesiyle karmaşık bir hal alır:

Gizli Kimlik: Nisan aslında Eşref’in yıllardır aradığı "Rüya"dır, ancak aynı zamanda emniyet için muhbirlik yapmaktadır.

Çatışma: Eşref, Nisan’a aşık olurken onun gerçek kimliğinden ve polis operasyonunun bir parçası olduğundan habersizdir.

İntikam ve Güç: Bir yandan emniyetin "Yetimler" çetesini çökertme çabası, diğer yandan yeraltı dünyasındaki iktidar savaşları hikayenin aksiyon dozunu yükseltiyor.