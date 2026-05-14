Oda TV’de yer alan habere göre, daha önce “Halef Köklerin Çağrısı”nda aşiret lideri Babahan karakteriyle birkaç bölüm ekrana gelen usta oyuncunun, şimdi de dizinin en gizemli isimlerinden biri olan “İhtiyar” karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan yapımda uzun süredir adı geçen ancak bugüne kadar yüzü gösterilmeyen “İhtiyar”ın ortaya çıkmasıyla birlikte hikâyede dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor. Yeraltı dünyasının en güçlü figürlerinden biri olarak anlatılan karakterin, dizinin seyrine yön vereceği ifade ediliyor.

Kariyeri boyunca sert ve karizmatik rolleriyle hafızalara kazınan Uğur Yücel’in, son yıllarda uzun soluklu ana roller yerine kısa süreli fakat yüksek etkili karakterleri tercih etmesi dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle güçlü giriş yapan ve hikâyeyi dönüştüren karakter seçimleri, oyuncunun yeni dönem kariyer yaklaşımını da ortaya koyuyor.