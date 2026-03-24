Her bölümüyle temposunu artıran dizi, bu hafta da sürükleyici hikâyesiyle ekran başındakileri etkilemeye hazırlanıyor. TİMSB Productions imzası taşıyan yapımda, karakterler arasındaki dengeler giderek daha karmaşık bir hal alıyor.

Yeni bölümde Eşref, yıllardır peşinde olduğu Rüya’nın aslında Nisan olduğunu öğrenerek hayatının en büyük şoklarından birini yaşıyor. Gerçekle yüzleşir yüzleşmez Nisan’ın yanına giden Eşref’in yaşadığı duygusal çalkantı dikkat çekerken, Nisan ise bu ani karşılaşma karşısında ne yapacağını bilemez hale geliyor.

Diğer tarafta ise Yaşar’ın kurduğu tuzak, ekibi derinden sarsıyor. Gerçekleşen saldırı, sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da büyük bir yıkıma yol açıyor. Bu gelişmeyle birlikte Eşref için mücadele artık kişisel bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Sevdiklerini korumak isteyen Eşref, geri dönüşü zor kararlar almak zorunda kalıyor.

Öte yandan fragmanın en çarpıcı detayı Nisan’ın hamile olduğunu öğrenmesi oluyor. Bu beklenmedik haber, yalnızca karakterlerin hayatını değil, hikâyenin yönünü de tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyan dizi, çarşamba akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor.