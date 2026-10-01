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Türkiye pazarına yönelik yerli içerik yatırımlarını artıran Amazon Prime Video; 'Güney Giderken' ve 'Grand Maison' gibi projelerin ardından kütüphanesine yeni bir dizi ekliyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği TİMS&B Productions imzalı yeni proje "Eşref Tek", iki sezonluk ekran yolculuğunu 47. bölümüyle tamamlayan popüler yapım "Eşref Rüya"nın öncesini (prequel) konu alacak.

TİMS&B tarafından "Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır" sloganıyla duyurulan proje, ana karakter Eşref'in geçmişine ve karakterin kırılma noktalarına ışık tutacak.

EŞREF VE KADİR KARAKTERLERİNİN İLK YILLARINA ODAKLANACAK

Başrolünü yeniden Çağatay Ulusoy'un üstleneceği yapım, Eşref ve Kadir karakterlerinin ilk gençlik yıllarını ve suç dünyasına giriş süreçlerini izleyiciyle buluşturacak. Amazon tarafından paylaşılan basın bülteninde dizinin kapsamı; "Eşref’in geçmişine, Rüya’ya duyduğu bağlılığın köklerine ve onu bugün olduğu kişiye dönüştüren dönüm noktalarına odaklanan Eşref Tek, izleyicilere Eşref karakterinin bugüne nasıl geldiğini keşfetme fırsatı sunuyor" ifadeleriyle tanımlandı.

Yalnızca Prime Video platformunda yayınlanacak olan dizinin yapım hazırlıkları devam ederken, yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna dair diğer detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.