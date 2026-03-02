Çarşamba akşamlarını domine eden “Eşref Rüya” dizisinin seti, geçtiğimiz günlerde duygusal bir kutlamaya sahne oldu.
Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı
Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın başrol oyuncusu Demet Özdemir, 34. yaş gününü sette ekip arkadaşlarının hazırladığı pastalı sürprizle kutladı.Cansu İşcan
İLK ÇAĞATAY KUTLADI
Çekimler arasında pastayı görünce duygulanan Demet Özdemir, mumları set ekibinin alkışları ve tezahüratları arasında dilek tutup söndürdü.
Ünlü oyuncuyu ilk kutlayan kişi partneri Çağatay Ulusoy oldu. Özdemir ardından ekip arkadaşlarına tek tek sarılıp teşekkür etti.
Eşref Rüya dizisi, TİMSBİ Productions imzalı, aksiyon ve dram türündeki popüler bir Türk televizyon dizisidir. İlk bölümü 19 Mart 2025 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başladı.
Her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelirken, tv yayınından hemen sonra Amazon Prime Video'da da izlenebiliyor.
Bölüm başı yaklaşık 23 milyon TL'lik bütçesiyle 2025'in en yüksek maliyetli Türk dizilerinden biri olarak dikkat çekti ve geniş bir izleyici kitlesi topladı.