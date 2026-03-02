Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın başrol oyuncusu Demet Özdemir, 34. yaş gününü sette ekip arkadaşlarının hazırladığı pastalı sürprizle kutladı.

Cansu İşcan Cansu İşcan
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 1

Çarşamba akşamlarını domine eden “Eşref Rüya” dizisinin seti, geçtiğimiz günlerde duygusal bir kutlamaya sahne oldu.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 2

Dizide ‘Nisan’ karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Demet Özdemir, 34. yaşını ekibin organize ettiği pastalı sürprizle kutladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 3

İLK ÇAĞATAY KUTLADI

Çekimler arasında pastayı görünce duygulanan Demet Özdemir, mumları set ekibinin alkışları ve tezahüratları arasında dilek tutup söndürdü.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 4

Ünlü oyuncuyu ilk kutlayan kişi partneri Çağatay Ulusoy oldu. Özdemir ardından ekip arkadaşlarına tek tek sarılıp teşekkür etti.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 5

EŞREF RÜYA DİZİSİ

Eşref Rüya dizisi, TİMSBİ Productions imzalı, aksiyon ve dram türündeki popüler bir Türk televizyon dizisidir. İlk bölümü 19 Mart 2025 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 6

Her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelirken, tv yayınından hemen sonra Amazon Prime Video'da da izlenebiliyor.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 7

Bölüm başı yaklaşık 23 milyon TL'lik bütçesiyle 2025'in en yüksek maliyetli Türk dizilerinden biri olarak dikkat çekti ve geniş bir izleyici kitlesi topladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 8
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 9
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 10
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 11
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 12
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 13
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 14
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'e sette pastalı sürpriz: İlk Çağatay tebrik etti, gözyaşlarını tutamadı - Resim: 15
