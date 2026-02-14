Eşref Rüya'da canlandırdığı “Nisan” karakteriyle adından söz ettiren Demet Özdemir her adımıyla olay oluyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, ayrıca 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne de layık görülmüştü.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Özdemir şimdi de bir Arap dergisine kapak oldu. Siyahlar içerisinde pozlar veren ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir bu haliyle takipçilerinden tam not alırken 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.