Eşref Rüya’nın yayınlanan tanıtımda Nisan’ın kaçırıldığı sahneler dikkat çekiyor.
Eşref Rüya’nın fragmanı nefes kesti: Eşref’in kabusu gerçek oluyor Nisan ölümle burun buruna
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen 28. bölümüne ait ilk fragmanı paylaşıldı. Eşref Rüya’nın yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.
Vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan Nisan, gözlerini açsa da tehlike henüz sona ermiyor. Eşref, Nisan’ı korumak için her yolu denerken, genç kadın hastaneden kaçırılıyor ve bir kez daha ölümle yüz yüze kalıyor. Eşref Rüya’nın yeni bölümü çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
24 Aralık Çarşamba günü yayınlanan dizinin 27. bölümünde, Eşref, zekice kurguladığı bir hamleyle oteli Kadir’den geri almayı başarır.
Bununla yetinmeyen Eşref, bu kez rotasını eski evine çevirir. Kadir’e karşı resmen savaş ilan eden Eşref’in bu mücadelesi, yetimlerin iki farklı cepheye ayrılmasına neden olur.
Soğukkanlı kalmaya çalışan Eşref, Sadık’ın gözleri önünde hayatını kaybetmesiyle kontrolünü kaybeder. Artık Kadir’le yaşanacak bir sonraki yüzleşmede merhamet göstermek gibi bir niyeti yoktur.
Öte yandan Eşref’in bir cinayete karıştığını gösteren görüntülerin Selma’nın eline geçmesiyle dengeler değişir.
Selma, bu kozunu kendi çıkarları için kullanmaya karar verir ve Nisan’ı büyük bir çıkmazın içine sürükler.
Asıl hedefi ise Nisan üzerinden Eşref’ten çok daha büyük bir yapılanmanın izini sürmektir. Sevdiği adam uğruna her şeyi göze alan Nisan, planın bir parçası olarak Eşref’le sert bir yüzleşme yaşayacaktır.
DİZİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Başrolünde Çağatay Ulusoy, her şeye sahip olmasına rağmen adını bile bilmediği bir aşka tutsak olan Eşref karakterine hayat veriyor.
Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini yeniden attıran genç müzisyen Nisan rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Eşref ve Nisan’ın hikâyesi, izleyenlerin kalbine dokunacak ve uzun zamandır özlenen tutkulu bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak.
Yapımını Tims&B’in üstlendiği dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryo Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyor.
Güçlü hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizide; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.