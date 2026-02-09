Ünlü oyuncu, yakın dostu Mali Şimşek ile Berfin Yaren Bilgin’in aile arasında gerçekleşen isteme töreninde yer aldı. O geceden paylaşılan samimi kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çağatay Ulusoy isteme töreninde ortaya çıktı: O anlar çok konuşuldu
Son günlerde adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, bu kez bir dizi ya da film projesiyle değil, katıldığı oldukça özel bir davetle gündeme geldi.Derleyen: Hande Karacan
Başarılı oyuncu, ekranlara damga vuran Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Eşref Tek karakteriyle kariyerinde yepyeni bir döneme adım attı. Daha önce Muhafız, Gaddar, Kübra ve Terzi gibi yapımlardaki performanslarıyla adından söz ettiren Ulusoy, bugünlerde hem profesyonel başarıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminin üst sıralarında.
Özellikle Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişki, hayranlarının yakın takibinde. Kübra dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Son aylarda verdikleri küçük ipuçları, bu ilişkinin giderek ciddileştiği yorumlarına neden oldu. Bulgaristan tatilinden yansıyan kareler ise Çağatay Ulusoy’un uzun zamandır olmadığı kadar huzurlu ve mutlu olduğunu gözler önüne serdi.
Yoğun iş temposu ve özel hayatındaki bu güzel gelişmeler arasında Ulusoy, yakın dostunun en özel gününde de yanında olmayı ihmal etmedi. Mali Şimşek ve Berfin Yaren Bilgin’in isteme törenine katılan ünlü oyuncunun gecedeki doğal ve içten tavırları dikkat çekti.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere, kısa sürede “Gerçek dostluk böyle olur” yorumları eşlik etti.