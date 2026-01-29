Geçtiğimiz bölümde Dinçer’in evinde soruşturmanın yönünü tamamen değiştirecek kritik bir ipucu bulan Nisan, hiç vakit kaybetmeden elde ettiği bilgileri Savcı Selma’ya ulaştırdı. Dinçer’in bugüne kadar izini kaybettirmesinin sebebi ise gerçek kimliğini gizlemesi. Asıl adı Fırat Koral. Nisan ve Selma bu gerçeği konuşurken Çiğdem onları gizlice dinledi.

PARÇALAR YAVAŞ YAVAŞ YERİNEOTURDU

Parçalar yavaş yavaş yerine otururken Nisan, Eşref ve Dinçer’in ortak bir geçmişi olduğunu fark etti. Üstelik o geçmişte kendisi de vardı: çiftlik evi…

Öte yandan Yetimler’in başına yeniden geçen Eşref, Yakup Baba’dan kalan emanetleri teslim alarak biat töreniyle liderliğini ilan etti. Artık herkes biliyordu:

EŞREF TEK YETİMLER’İN BABASIYDI

Dizinin yeni bölümünde ise;

İhtiyar’ın elçisini ellerinde tutan Eşref ve ekibi, izlerini kaybettirmek için sürekli yer değiştirirken Kadir, yaşananlardan en son haberdar olan isim oldu. Otelini, evini ve Yetimler’i kaybeden Kadir, Dinçer’i arayarak gelişmeleri paylaştı.

Eşref’in İhtiyar’ın adamını kaçırmasıyla savaş resmen başladı.

İhtiyar’ın adamları tarafından kaçırılan Dinçer ve Kadir, gözlerini yerin altında, tanımadıkları bir mekânda açtı. Dinçer, Eşref’le arasındaki düşmanlığın nedenini ilk kez açıkça dile getirdi:

'EŞREF ÇOCUKKEN BABAMI ÖLDÜRDÜ'

Geçmişinin izini süren Nisan, Ceren’in ayarladığı yeni psikologla görüşmeye giderken Eşref’e gelen bir telefon onu tedirgin etti. Arayan Irmak’tı ve muhbirin peşine düşeceğini söylüyordu.

İhtiyar’ın kendisine ikinci bir şans verdiği Kadir, elindeki rehineye karşılık Fırat Koral’ı Eşref’e teslim etmeyi teklif etti. Bu sırada Nisan’ın terapisi beklediğinden çok daha sarsıcı geçti.

KADİR HIDIR’DAN YARDIM İSTEDİ

Kadir’in verdiği adrese giden Eşref, karşısına çıkarılan kişinin gerçekten Fırat olmadığını sorduğu tek bir soruyla ortaya çıkardı. Köşeye sıkışan ve her yerde aranan Kadir, son çare olarak Hıdır’dan yardım istedi. Hıdır ise uslu durması şartıyla Kadir’e el uzattı.

Irmak, Eşref’e verdiği sözü tutarak muhbiri getirdi. Muhbirin Saliha çıkması herkesi şaşırttı. Öfkesine hâkim olamayan Eşref, ihanete isyan ederken Nisan araya girerek Saliha’yı kurtardı.

Fırat Koral’ın izini süren Eşref’e beklenen haber Faruk’tan geldi. Fırat’ın annesi Nevin Koral’ın kaldığı bakımevi bulunmuştu. Nisan, Eşref’ten önce davranarak Savcı Selma’nın yardımıyla Nevin’e ulaştı. Kısa süre sonra Eşref de oradaydı. Nevin’e söyledikleri, Nisan’ın kafasındaki son taşları da yerine oturttu.

Canını kurtarmak isteyen Dinçer, Eşref dosyasını İhtiyar’a teslim etti. Ancak aldığı teklif akıl almazdı:

'YA SEN YAŞAYACAKSIN YA ANNEN…'

Hayatta kalmayı seçen Dinçer, annesini kendi elleriyle öldürdü.

İhtiyar’ın Fırat’ı kendisine teslim etmeyeceğini anlayan Eşref, yeni bir plan kurdu. Hıdır’dan, elçinin saklandığı adresi Kadir’e sızdırmasını istedi. Elçinin halı sahada olduğunu öğrenen Kadir, adamlarıyla gidip onu aldı. Dinçer’i aradığında ise duydukları karşısında donup kaldı:

'AZ ÖNCE ANNEMİ ÖLDÜRDÜM… SONRA KONUŞURUZ'

Planlarını kusursuzca uygulayan Eşref, İhtiyar’ı yakalamak için bir hamle daha yaptı fakat bu girişim de başarısız oldu.

Aynı dakikalarda Ceren’le birlikte terapiye giren Nisan, hayatının en büyük gerçeğiyle yüzleşti:

“Ben Rüya’yım.”