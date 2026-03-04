Televizyon dünyasında dengeler değişti! Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı iddialı yapım Eşref Rüya, reytinglerdeki birincilik koltuğunu Yeraltı dizisine kaptırınca ortalık karıştı. Dizinin yıldızı Çağatay Ulusoy, gidişattan memnun olmayınca senaryo ekibiyle masaya oturdu. İşte kulislerde konuşulan o büyük değişiklik...

YERALTI DİZİSİ ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın kadrosunda yer aldığı Yeraltı dizisi, son haftalarda elde ettiği izlenme oranlarıyla Eşref Rüya’yı tahtından indirdi. Reyting listesinde ikinci sıraya gerileyen Eşref Rüya cephesinde bu kayıp, senaryoda revizyon kararı alınmasına neden oldu.

"AŞK DEĞİL, AKSİYON İSTİYORUM"

Dizinin gidişatından memnun olmayan Çağatay Ulusoy, projenin eski başarısını yakalaması için harekete geçti. Senaristler Ethem Özışık ve Lokman Maral ile bir toplantı gerçekleştiren Ulusoy, hikayenin "aşk odaklı" ilerlemesinden ve temponun yavaşlamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Oyuncunun, izleyiciyi ekrana kilitlemek için "aşk hikayesi yerine bol aksiyonlu sahnelerin yazılmasını" talep ettiği iddia edildi.

SENARYO DEĞİŞTİ: YENİ BÖLÜMDE SÜRPRİZ HAMLE

Ulusoy’un bu talebinin ardından senaryo ekibinin hikayede köklü değişiklikler yaptığı öne sürüldü. Dizinin bugün yayınlanacak yeni bölüm fragmanı da bu iddiaları doğrular nitelikte. Yetimlerin başında yer alan Ulusoy’un karakterinin ailesinin ortaya çıkacak olması, dizide aksiyon ve heyecan dozunun artacağının sinyallerini verdi.