Fenomen dizi Eşref Rüya’da Demet Özdemir'in hayat verdiği Nisan karakterinin vurulması 'final' yorumlarını beraberinde getirdi. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Eşref Rüya dün akşamki yeni bölümüyle de izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. 27. bölümüyle ekrana gelen dizide Nisan vuruldu. Nisan’ın vurulmasıyla final mi yaklaştı soruları sosyal medyada dolaştı.

NİSAN ÖLÜYOR MU?

‘Ben her şeyi Eşref için yapıyorum’ sözleriyle dikkat çeken Nisan’ın, otelde verdiği konser sırasında silahların patlaması en çarpıcı sahne oldu.

Finalde Eşref’in kollarında vurulmuş halde görülen Nisan, sadece Eşref’i değil, izleyenleri de endişelendirdi. Tüm dizi takipçileri 'Eşref Rüya Nisan ölüyor mu?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladılar.

FİNAL Mİ GELİYOR

Nisan karakterinin vurulduğu sahne sosyal medyada gündem olurken dizi hakkında da 'final geliyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Yapım ekibi ya da kanal tarafından Nisan’ın dizide hayatını kaybettiğine dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ŞAŞIRTAN AYRILIK

Öte yandan dizinin dün yayınlanan bölümünde bir ismin de veda edeceği öğrenildi. Dizide Sadık karakterine hayat veren Şener Savaş'ın projeye veda edecek.