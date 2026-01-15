Oteli yeniden Kadir’den alan Eşref, Nisan’ın sahne aldığı özel bir gece düzenledi. Kadir’in intikamını almak isteyen Kenan, Dinçer’den aldığı destekle gecenin korkunç bir şekilde sonlanmasına neden oldu.
Eşref Rüya’da dengeler değişiyor: Eşref’in en zor sınavı: Aşk mı, intikam mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümüyle rekorlar kıran “Eşref Rüya”, 28. bölümüyle dün akşam seyircisinin karşısına çıktı.
Kanlar içinde yere yığılan Nisan’ı yaşatmak için Eşref seferber olurken, yaşananları annesinden öğrenen Çiğdem de hızla olay yerine geldi. Olayların arkasındaki ismi bulmaya kararlı olan Eşref, izleri takip ederek Kenan’a ulaştı.
Geçen zorlu saatlerin ardından Nisan hayati tehlikeyi atlatırken, ölümden dönen tek kişi o değildi. Kadir de yaşama tutunmuştu. Kadir’in oğlu olduğunu öğrenen Hıdır, onu Eşref’ten önce bulmak için harekete geçti.
Hastanede Nisan’ı ziyaret eden Selma, her ihtimali değerlendirdiklerini ve sorumluları en kısa sürede ortaya çıkaracaklarını söyledi. Selma’nın Nisan’a gösterdiği bu özen, Çiğdem’in dikkatinden kaçmadı.
Kadir’in tedavi gördüğü hastaneye ulaşan Eşref, karşısında Hıdır’ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hıdır, ustaca bir manevrayla Eşref’i Kadir’in hastanede olmadığına inandırmayı başardı.
Uzun süredir tehditlerle köşeye sıkıştırılan Çiğdem ise yakaladığı kritik bir ipucu sayesinde gerçek suçluya ulaştı: Seda.
Bu sırada Nisan’ı görmek için hastaneye gelen Eşref, sevdiği kadının kaçırıldığını öğrendi.
Nisan’ı kaçıranların izini süren Eşref, “Kaptan” adına ulaştı ve onun tersanede saklandığını öğrendi. Gürdal, Faruk ve Müslüm’ün desteğiyle harekete geçen Eşref, karşısına çıkan tüm engelleri aşmayı başardı. Nisan’ın Bakırköy’de bir depoda tutulduğunu öğrenen Eşref, arkadaşlarını onu bulmaları için görevlendirdi.
Öte yandan Çiğdem, Seda’nın serbest bırakılması karşılığında Dinçer’in elindeki şantaj belgelerini aldı ve onlara bir anlaşma önerdi.
Hıdır’ın kendisini neden Eşref’ten kurtardığını sorgulayan Kadir ise sonunda gerçeği öğrendi:
“Ben senin babanım.”
Final sahnesinde, Eşref’in Nisan’a ulaşmak üzere olduğunu öğrenen Dinçer yeni bir plan devreye soktu. Nisan’ı kurtarmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen Eşref ise sevdiği kadının kaderinin, atacağı tek bir adıma bağlı olduğundan habersizdi…