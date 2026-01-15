Eşref Rüya’da dengeler değişiyor: Eşref’in en zor sınavı: Aşk mı, intikam mı?

Nisan’ı kaçıranların izini süren Eşref, “Kaptan” adına ulaştı ve onun tersanede saklandığını öğrendi. Gürdal, Faruk ve Müslüm’ün desteğiyle harekete geçen Eşref, karşısına çıkan tüm engelleri aşmayı başardı. Nisan’ın Bakırköy’de bir depoda tutulduğunu öğrenen Eşref, arkadaşlarını onu bulmaları için görevlendirdi.