İki sezondur süren olayların merkezinde yer alan Nisan’ın, aslında “Rüya” olduğunu fark etmesi hikâyedeki en çarpıcı dönüm noktası oldu.
Eşref Rüya’da büyük sır ortaya çıktı: Aşk mı, hesaplaşma mı?
Eşref Rüya’nın yeni bölüm fragmanı izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Yayınlanan tanıtımda iki kritik gerçeğin gün yüzüne çıkması, hikâyede taşları yerinden oynatacak gelişmelerin habercisi oldu. Fragman kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.Derleyen: Hande Karacan
Öte yandan Eşref’in, Hıdır’ın Kadir’in babası olduğunu öğrenmesi gerilimin dozunu iyice artırdı. Bu iki büyük sır, karakterler arasındaki dengeleri altüst ederken Nisan’ın Eşref’e, Eşref’in ise Hıdır’a karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu haline geldi.
AŞK MI, HESAPLAŞMA MI?
Fragmanın son sahnesinde Eşref’in Nisan’a, “Benim Rüya’m da, hayalim de, gerçeğim de sensin!” diyerek duygularını dile getirmesi romantizmin dozunu yükseltti.
Art arda gelen yüzleşmeler ve ortaya çıkan gerçekler, aşk ile hesaplaşmanın iç içe geçeceğini gösteriyor. Gerilim ve duygusallığın zirve yaptığı yeni bölüm için izleyiciler şimdiden geri sayıma başladı.
TİMS&B yapımcılığındaki dizi, çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.