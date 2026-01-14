Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyicisiyle buluşacak. Gürdal Bozok karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necip Memili hakkında çıkan ayrılık iddiaları ve oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hamleler dikkat çekti. İddiaların ardından Necip Memili diziden ayrılıyor mu? soruları sosyal medya platformlarında araştırılmaya başlandı.
Eşref Rüya’da büyük kriz: Nisan kaçırıldı, eşref çıldırdı… Ayrılık iddiası patladı
Kanal D’nin izlenme rekoru kıran dizisi Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerine fırtınalar estirecekken beklenmedik bir şey oldu. Dizide Gürdal Bozok karakterine hayat veren Necip Memili’nin projeden ayrıldığı iddia ediliyor.
PAYLAŞIMLARINI SİLİP TAKİPTEN ÇIKTI
Oyuncu ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ilgili tüm paylaşımlarını silip dizinin hesabını takipten çıktı. Ünlü oyuncudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
"NİSAN'A BİR ŞEY OLURSA KİMSEYİ YAŞATMAM, KENDİM DAHİL!"
Öte yandan fenomen dizi bu akşam fırtınalar estirecek. Nisan’ın vurulmasıyla başlayan olaylar zinciri, hikayeyi büyük bir krizin eşiğine taşıyor. Yaşananlar, yıllardır saklanan sırların ve ertelenen hesaplaşmaların gün yüzüne çıkmasına neden oluyor.
EŞREF NİSAN KAÇIRILDIKTAN SONRA DELİYE DÖNÜYOR
Aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Eşref, Nisan kaçırıldıktan sonra adeta deliye dönüyor. Tek amacı Nisan’ı bulabilmek olan Eşref, aynı zamanda kendisine de büyük bir öfke duyuyor ve bu olayın arkasındakileri ortaya çıkarmak için tüm gücünü kullanıyor. Eşref’in, “Nisan’a bir şey olursa kimseyi yaşatmam, kendim dahil!” sözleri bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.
BÜYÜK YÜZLEŞME YAKLAŞIYOR!
Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır cephesinde ise sessiz ama son derece tehlikeli bir hazırlık var. Kadir’i Eşref’ten gizlemenin yollarını arayan Hıdır, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kolluyor.
TİMSBİ İmzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.