Eşref Rüya’da büyük kriz: Nisan kaçırıldı, eşref çıldırdı… Ayrılık iddiası patladı

EŞREF NİSAN KAÇIRILDIKTAN SONRA DELİYE DÖNÜYOR

Aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Eşref, Nisan kaçırıldıktan sonra adeta deliye dönüyor. Tek amacı Nisan’ı bulabilmek olan Eşref, aynı zamanda kendisine de büyük bir öfke duyuyor ve bu olayın arkasındakileri ortaya çıkarmak için tüm gücünü kullanıyor. Eşref’in, “Nisan’a bir şey olursa kimseyi yaşatmam, kendim dahil!” sözleri bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.