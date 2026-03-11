Eşref Rüya’da büyük kırılma: Eşref ve Nisan için yolun sonu mu?

Eşref, Nisan’ın muhbir olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Buna rağmen Nisan’ın zarar görmemesi için elinden geleni yapmaktan geri durmaz. Nisan, yaşananların arka planını ve başından geçenleri Eşref’e anlatmaya çalışsa da ihanet duygusu Eşref’in kalbinde derin bir iz bırakır.