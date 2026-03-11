Eşref, Nisan’ın muhbir olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Buna rağmen Nisan’ın zarar görmemesi için elinden geleni yapmaktan geri durmaz. Nisan, yaşananların arka planını ve başından geçenleri Eşref’e anlatmaya çalışsa da ihanet duygusu Eşref’in kalbinde derin bir iz bırakır.
Eşref Rüya’da büyük kırılma: Eşref ve Nisan için yolun sonu mu?
Eşref Rüya dizisinin 36. bölümünün yayın tarihi ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar büyük bir kırılma yaratırken, yeni bölümde neler olacağı da şimdiden gündem oldu.Derleyen: Cansu İşcan
Polislerin onları kuşatmasıyla birlikte Eşref kendisini kritik bir kararın eşiğinde bulur. O anda yaptığı hamle ise çevresindekileri şaşkına çevirir.
KADİR, YAŞAR’DAN CAZİP BİR TEKLİF ALIR
Öte yandan Eşref’in ortada olmadığı süreçte düzeni yeniden kurmaya çalışan Kadir, Yaşar’dan oldukça cazip bir teklif alır. Gücü tamamen elinde toplamak isteyen Yaşar ise planlarını içeriden yürütmenin yollarını aramaya başlar.
YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
Eşref, Nisan’la yaşadığı ayrılığın ardından derin bir acı içinde kalır. Aşklarının artık mümkün olmadığını kabullenen Eşref, yaşananların sorumluluğunu kendisinde görür. İçinde biriken öfkeyle mücadele ederken zaman zaman bu duygularını en yakınındaki insanlara yansıtır.
Eşref için asıl mücadele henüz bitmemiştir. Yaşar’ın yürüttüğü ticareti durdurmak için tüm gücünü ortaya koyacak ve büyük bir çatışmanın içine girecektir.
Nisan ise yaşananların ardından hayatında yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Herkesten uzaklaşmak isteyen Nisan’ın yolu beklenmedik bir anda Yaşar’la kesişir. Bu karşılaşma ise onu hiç tahmin etmediği bir maceraya sürükleyecektir.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen yeni bölümü 11 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.