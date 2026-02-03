Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
Eşref Rüya’da beklenmedik ayrılık: Tüm dengeler değişecek

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’u bir araya getiren Kanal D’nin çok konuşulan yapımı Eşref Rüya, bu kez beklenmedik bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Dizide Dinçer karakterini canlandıran başarılı oyuncu Taner Rumeli’nin projeye veda edeceği öğrenildi.

Her çarşamba yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya, son olarak 31. bölümüyle ekranlara gelmişti.

Dizinin yeni bölümleri öncesinde ortaya çıkan bu gelişme, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı yapımda önemli karakterlerden biri olan Dinçer’in hikâyesinin sona ereceği konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Taner Rumeli önümüzdeki bölümlerde diziden ayrılacak.

TANER RUMELİ KİMDİR?

Taner Rumeli, hem sahne hem de ekran performanslarıyla Türk oyunculuk dünyasında öne çıkan isimlerden biri.

8 Nisan 1985'te Ankara'da doğan Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat hayatına adım attı.

Kariyerine tiyatro ile başlayan başarılı oyuncu, zamanla televizyon dizilerinde de önemli roller üstlenerek geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

Disiplinli duruşu, güçlü oyunculuk yeteneği ve sade tarzıyla dikkat çeken Taner Rumeli, Türkiye'nin sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

