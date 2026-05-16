Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Eşref Rüya için alınan ani karar izleyicileri şaşkına çevirdi.
Eşref Rüya için şok karar: Fişi çekildi
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, Eşref Rüya için final kararı verildi. İzleyicisi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizi 3 bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak.Derleyen: Cemile Kurel
Başlangıçta 10 Haziran’da sezon finali yapacağı açıklanan dizinin akıbeti son anda değişti ve yapım ekibi projeye tamamen veda etme kararı aldı.
Final gelişmesinin ardından dizinin neden ekran macerasını noktaladığı da netleşti.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre kararın arkasında birden fazla sebep bulunuyor.
İddialara göre başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un projeye devam etmek istememesi, hikâyenin yaratıcı anlamda çıkmaza girmesi ve reytinglerde yaşanan düşüş final sürecini hızlandırdı.
YAPIM ŞİRKETİ DUYURDU: 'BAZI HİKÂYELER...'
Yapım şirketi Eşref Rüya'nın final haberini bu şekilde duyurdu.
"Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz!
'Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil,
doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur."