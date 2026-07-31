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"Eşref Rüya" dizisinin final yapmasının ardından yoğun bir sezonu geride bırakan Demet Özdemir, dinlenme kararı aldı. Ünlü oyuncu, bir süre yeni projeleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.



"Eşref Rüya" dizisinin final yapmasının ardından yoğun bir sezonu geride bırakan Demet Özdemir, dinlenme kararı aldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, bir süre yeni projeleri değerlendirmeyeceğini söyledi.

Son dönemde "Eşref Rüya" dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, sezonun sona ermesinin ardından kendisine zaman ayırmaya karar verdi. Bir AVM'de görüntülenen oyuncu, yoğun geçen çalışma temposu nedeniyle yeni projelere hemen başlamayı düşünmediğini söyledi.

MOLA VERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni sezon için birçok teklif aldığı dile getiren Demet Özdemir, bu dönemde dinlenmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Oyuncu, yoğun geçen sezonun ardından bir süre senaryo okumayacağını belirterek çalışma temposuna ara vereceğini açıkladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özdemir, yeni projelerle ilgili kararını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir süre proje okumayı düşünmüyorum." Oyuncunun bu açıklamasıyla birlikte yeni sezonda

ekranlarda yer alıp almayacağı da merak konusu oldu.

Başarılı oyuncunun dinlenme kararı nedeniyle yeni bir projede yer almasının zaman alabileceği öğrenildi. Demet Özdemir'in kariyerine ne zaman döneceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.