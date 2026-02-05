Her çarşamba akşamı izleyiciyi ekran başına toplayan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, son olarak 31. bölümüyle yayınlanmıştı. Bu bölümün çekimleri sırasında yaşanan kaza sette kısa süreli paniğe neden oldu.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, eli ciddi şekilde yanan oyuncuya ilk müdahale, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından yapıldı. Benderlioğlu, yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

Tüm bu olumsuzluğa rağmen profesyonelliğiyle takdir toplayan oyuncu, seti terk etmeden provalarına ve çekimlerine devam etti.