26 Mart 2026 Perşembe
Anasayfa Magazin Eşref Rüya 38. bölüm: Yılların hasreti bitti… Yıllardır aradığı kadın Rüya çıktı

Eşref Rüya 38. bölüm: Yılların hasreti bitti… Yıllardır aradığı kadın Rüya çıktı

Eşref Rüya’da duygular zirveye çıktı! Nisan’ın sırrı ortaya çıkarken Gonca büyük bir kayıp yaşadı. Eşref intikam yeminleri ederken, finalde büyük bir sürpriz herkesi şaşkına çevirdi.

Kanal D’de Tims&B yapımı, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönettiği, Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın senaryosunu yazdığı “Eşref Rüya” dizisinin 38. bölümü ekrana geldi.

Dizinin yeni bölümünde;

Çiğdem’den Nisan’ın yıllardır aradığı Rüya’sı olduğunu öğrenen Eşref, soluğu sevdiği kadının yanında aldı. Uyurken uzun uzun izlediği Nisan, panikle uyanıp neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Eşref, muhbirlik ile suçladığı ve ayrılmaya karar verdiği Nisan’ı yemeğe çıkardı. Eşref’in yıllardır beklediği buluşma balıkçının gelişiyle yarım kaldı. Eşref’in güvendiği kaynaklar da Nisan’ın Rüya olduğunu doğruladı.

Müslüm’ün yardımıyla hapishaneden kaçan Çiğdem, Eşref’in ardından annesiyle hesaplaşmaya gitti. Gökçe’nin sancılandığını haber alan Gürdal, onu hastaneye götürdü. Bebeğinin kalp atışlarını ilk kez duyan Gürdal, kızı olacağını öğrendi.

Aslı’nın zorla evlendirilmesine engel olmak isteyen Eşref, genç kızın ailesi ile görüştü. Konuşmanın sonunda Aslı için yepyeni bir hayatın kapıları açıldı. İlk defa aile olmanın hayalini kuran Gürdal, bir adım ileri gitti ve Gonca ile nişanlandı.

Güzel başlayan gece kanlı bitti. Ölü Yaşar’ın adamlarının silahından çıkan kurşunlar Gonca’ya isabet etti. Hemen hastaneye götürülen Gonca, zorlu geçen ameliyatın ardından hayata döndü ancak bebeği için yapacak hiçbir şey kalmamıştı…

“Üzülerek bildirmeliyim ki, bebeğin kalbi durmuştu.”

Olanlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Yaşar, Eşref’e barış teklif etti. Eşref ise ona intikam yeminleri ile karşılık verdi… Kendine gelen Gonca’nın ilk sorduğu şey bebeğinin durumuydu…

“Affet…”

Gonca’nın çığlıkları hastaneyi inletirken, yaşananlara daha fazla dayanamayan Nisan fenalaştı.Dizinin final sahnesinde;

Yapılan tahlillerin ardından hamile olduğunu öğrenen Nisan, şaşkına döndü.Yaşar ile görüşmeye giden Eşref, ona meydan okudu.

“Ben öldüreceğim adamı yüzüne bakarak öldürürüm.”

Yaşar, ezeli düşmanı için ölüm emrini verirken, Eşref yine ondan bir adım öndeydi…

“Siz hepiniz Eşref Tek!”

Kaynak: Haber Merkezi
