EŞREF BİTLİS DAVASINDA YENİ PERDE: KARA KUTUYU DİNLEYEN KOMUTAN KİM?

1993 yılında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve beraberindeki 5 silah arkadaşının şehit olduğu uçak kazası, Türkiye’nin faili meçhul dosyalar listesinde tazeliğini koruyor. Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’in haberine göre resmi raporların 'buzlanma' dediği, ancak kamuoyu vicdanının 'suikast' olarak kodladığı olayla ilgili şehit paşanın damadı Rıza Şahin’den tarihi bir hamle geldi.

METE YARAR TANIK GÖSTERİLDİ

Adalet Bakanlığı’na sunulan dilekçede, güvenlik analisti ve emekli Binbaşı Mete Yarar’ın 2013 yılında yaptığı açıklamalar delil olarak sunuldu. Yarar, söz konusu uçak kazasından hemen sonra uçağın kara kutusunun üst düzey bir komutan tarafından dinlendiğini ve bu kayıtların halen devlet arşivlerinde korunduğunu iddia etmişti. Rıza Şahin, bakanlıktan bu gizemli kara kutunun nerede olduğunun ve kayıtları dinleyen komutanın kimliğinin tespit edilmesini istedi. Verdiği dilekçede Şahin şunları yazdı:

“Bilindiği üzere, Faili meçhul dosyaların çözümü amacıyla T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı’ kurulmuştur. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek beyefendinin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 1993 yılının Türkiye açısından karanlık bir dönem olduğunu ifade edip bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını, ancak ‘Yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz’ demiştir.”

BİR AİLENİN 33 YILLIK YIKIMI

Dilekçede sadece hukuki talepler değil, bir ailenin yaşadığı derin dram da yer aldı. Eşref Bitlis şehit olduğunda henüz 5 aylık olan torununun, 2023 yılında gerçeği öğrenemeden hayatını kaybettiği vurgulandı. Damat Rıza Şahin, kızı ve eşinin babasız büyümesinin yarattığı manevi yıkımı dile getirdi. “Kızıma olan duygusal ve vicdani görevim gereği, bu vakıa ile ilgili her türlü haber ve açıklamayı önemseyip tahlil etmekte iken tesadüfen açık kaynaklardan 27 Ekim 2013 tarihinde A haberde yayınlanan haberi gördüm” dedi.

ABD VE BÖLGESEL PLANLAR

Olayın yaşandığı dönemde Bitlis’in yakın çalışma arkadaşı olan merhum Necati Özgen Paşa da daha önceki açıklamalarında, Bitlis ekibinin ABD’nin bölgedeki planlarını bozduğu için hedef alındığını savunmuştu. Dilekçede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun olayın 'suikast' olduğuna dair geçmişteki söylemlerine atıfta bulunularak, yargının artık somut bir adım atması gerektiği belirtildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 'yeni bilgi ve belge gelirse sonuna kadar gideriz' açıklamasının ardından verilen bu dilekçe, 1993 karanlığını aydınlatmak için bir fırsat olarak görülüyor. Gözler şimdi, savcılığın Mete Yarar’ın ifadesine başvurup başvurmayacağına ve yıllardır konuşulan o 'kara kutu'nun gün yüzüne çıkarılıp çıkarılmayacağına çevrildi.