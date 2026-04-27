Akbelen direnişçisi Esra Işık, bugün Milas Adliyesi'nde görülecek duruşması öncesinde, Akbelenli direnişçilerden geniş katılımlı bir dayanışma yapılacak. Yaşam alanlarını savunduğu gerekçesiyle tutuklanan Işık için bugün Akbelen’de ‘Adalet Nöbeti’ tutulacak.

ÇAĞRI YAPILMIŞTI

“Esra'mızın mücadelesine sahip çıkıyoruz” denilerek paylaşılan çağrıda, "Duruşma günü Akbelen'de buluşacağız. Köylülerimiz ve Esra'mıza destek olmak isteyen tüm dostlarımızla beraber, mücadele ettiğimiz topraklarda Adalet nöbeti tutacağız.

Avukatlarımız ve dayanışmaya gelen baro temsilcileri adliyede duruşmada olacaklar. Duruşma sonucunu nöbet alanımızda bekleyeceğiz. Adliyenin rutin işleyişine engel olmamak ve adaletin tecelli etmesi en büyük önceliğimizdir. Esra'mız şirkete karşı topraklarını savundu. Adaletin yerini bulmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı vatandaşların düzenlediği eylemin ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmıştı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Avukatları, Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini duyurmuştu.

AKBELEN DİRENİŞİ

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ve bölgedeki termik santrallere kömür sağlamak amacıyla linyit maden sahasına dönüştürülmek istenen yaklaşık 740 hektarlık Akbelen Ormanı, 2019 yılından bu yana çevre tarihinin en uzun soluklu direnişlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Köylülerin ve aktivistlerin yargı mücadelesi ile fiili nöbet tutarak korumaya çalıştığı bölgede, Temmuz 2023’te kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılan geniş çaplı ağaç kesimi Türkiye genelinde büyük bir infiale ve protesto dalgasına yol açmıştı. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla direniş, bölgedeki altı köyü kapsayan "acele kamulaştırma" kararları ve çevre savunucularına karşı açılan davaların gölgesinde devam ederken; özellikle Esra Işık gibi isimlerin yargılandığı davalar, kamuoyunun odağında yer alarak ekoloji mücadelesinin hukuki ve toplumsal boyutunu bir kez daha gündeme taşıyor.