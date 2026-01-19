Sahte ünvan kullandığı ve klinik psikolog alanında eğitimi dahi olmadığı ortaya çıkan sunucu, yazar ve psikolog Esra Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası verildi.

Son TV'nin haberine göre İl sağlık müdürlüğünün yaptığı denetimler sonucu Ezmeci'nin sahte unvan kullandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ezmeci hakkında soruşturma başlattı.

İFADESİNDE REDDETSE DE CEZADAN KAÇAMADI

Esra Ezmeci alınan ifadesinde 'klinik psikolog' ünvanını kullanmadığını belirtse de, İl Sağlık Müdürlüğü müfettişlerinin denetiminde tabelada 'uzman psikolog' yazdığı belirlenmişti. 10 ay hapis cezası alan Esra Ezmeci için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi.

CEM KÜÇÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Psikolog diploması da gerçek mi, ona da bakılsın" dedi.