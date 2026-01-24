İstanbul Tuzla’da ikamet eden Ayşe Arslan, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programına çıkarak, oğlunun 7 Kasım 2025’te evden otomobil anahtarını alarak ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini anlattı. Anne Arslan, oğlunun çetelerin ağına düşmüş olabileceğini söyleyerek kamuoyundan destek istedi.

Enes Mekselina Arslan her yerde aranırken, İstanbul Anadolu Yakası’nda bir işyeri haraç amacıyla silahlı saldırıya uğradı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırının bir araçtan gerçekleştirildiği, kullanılan aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka taşıdığı tespit edildi. Söz konusu araç, saldırının ardından bir hastanenin otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul ve Edirne’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlk aşamada 6 kişi yakalanırken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli daha Edirne’de gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, toplam gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

ARANAN GENÇ GÖZALTINDA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, kurşunlama olayında “tetikçi” olarak kullanıldığı iddia edilen kişinin, Esra Erol’un programına çıkarak oğlunu arayan Ayşe Arslan’ın oğlu Enes Mekselina Arslan olduğu belirlendi. Enes Mekselina Arslan’ın, Edirne üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandığı öğrenildi.