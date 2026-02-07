Yıllar önce Esra Erol’un programına katılarak geniş kitlelerce tanınan Cemile, yaşadığı sinir krizleri ve sert çıkışlarıyla hafızalara kazınmıştı. Program sürecinin ardından Ramazan’dan boşanan Cemile, hayatına tek başına devam etme kararı almıştı.

Bir dönem kayınvalidesiyle yüzleştiği anların sosyal medyada hızla yayılmasıyla adından sıkça söz ettiren Cemile, zaman zaman Hayrettin’in programına da konuk oluyor. Son haliyle yeniden gündeme gelen Cemile, başörtüsünü çıkararak imajında dikkat çekici bir değişikliğe gitti.

Özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da konuşulan Cemile, “Evlilik teklifi aldım ama artık uzaklaştım. Erkeklere karşı merhametli olunmaması gerektiğini düşünüyorum” sözleriyle yine gündem oldu.

Öte yandan Esra Erol sayesinde tanınan Cemile, TikTok’ta paylaştığı şarkı videolarıyla da dikkat çekiyor. Performansı sosyal medyada farklı tepkiler alırken, bazı kullanıcılar sesini beğenirken bazıları ise eleştirel yorumlar yapıyor.