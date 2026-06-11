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Fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, doğum günü için paylaştığı yeni karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dermancıoğlu’nun dikkat çeken değişimi takipçilerini şaşkına çevirdi.

Kariyeri boyunca Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi birçok sevilen yapımda rol alan oyuncu, son dönemdeki fit görünümüyle adından söz ettiriyor.

Geçirdiği fiziksel dönüşümle sık sık gündeme gelen Dermancıoğlu, bu kez doğum günü paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Tam 17 kilo veren oyuncunun son halini görenler değişimini hayranlıkla karşıladı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Daha önce verdiği bir röportajda “Saat 17.00’den sonra yemek yemiyorum, yalnızca diyet uyguluyorum” ifadelerini kullanan Dermancıoğlu’nun peş peşe paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri ünlü oyuncuya; “Harika görünüyorsun”, “Müthiş bir değişim yaşamışsın”, “Çok güzel zayıflamışsın” ve “Her zamanki gibi çok güzelsin” gibi yorumlarda bulundu.

57 yaşına giren oyuncu, son paylaşımına ise dikkat çeken bir not ekledi. Dermancıoğlu mesajında; güneşte kalmayı sevmediğini, makarnadan vazgeçemediğini, mutsuz olduğu ortamlarda uzun süre bulunmadığını ve çalışmayı çok sevdiğini anlattı. Ünlü oyuncu ayrıca, “57 yaşındayım ama 30 yaşımdan sonra bir daha yaş almadığıma inanıyorum, siz de inanın” sözleriyle takipçilerini gülümsetti.