26 Ocak 2026 Pazartesi
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz'te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile çıktığı İsviçre tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 1

Uzun süredir magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Bilgiç, futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından bir süre aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 2

Ünlü oyuncu, bu sessizliği Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı ile bozmuştu.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 3

Daha önce İtalya’da tatil yapan çift, bu kez kış sezonu için İsviçre’yi tercih etti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 4

Saint Moritz’te kayak yapan Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 5

Çiftin romantik ve neşeli pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 6

Bilgiç’in paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 7
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 8
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 9
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 10
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar - Resim: 11
Kaynak: Haber Merkezi
