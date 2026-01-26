Uzun süredir magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Bilgiç, futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından bir süre aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Saint Moritz’te aşk tazeledi: Romantik kareleriyle sosyal medyayı salladılar
Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile çıktığı İsviçre tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.Derleyen: Hande Karacan
Ünlü oyuncu, bu sessizliği Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Faruk Sabancı ile bozmuştu.
Daha önce İtalya’da tatil yapan çift, bu kez kış sezonu için İsviçre’yi tercih etti.
Saint Moritz’te kayak yapan Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Çiftin romantik ve neşeli pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bilgiç’in paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Haber Merkezi