Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu Esra Bilgiç, hakkında çıkan evlilik iddialarına açıklık getirdi.

FARUK SABANCIYLA YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Daha önce futbolcu Gökhan Töre ile yaptığı evliliği sonlandıran oyuncu, uzun bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamıştı. Bilgiç, daha sonra Sabancı ailesinin üyelerinden Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

EVLİLİK KARARI MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

İkili yaklaşık iki yıldır mutlu birlikteliklerini sürdürürken, son günlerde evlilik kararı aldıkları yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Hatta ailelerin tanıştığı ve çiftin hem İtalya’da hem de İstanbul’da iki ayrı düğün yapmayı planladığı öne sürüldü.

İDDİALARA NOKTAYI KAOYDU

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Bilgiç, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ünlü oyuncu, “Bu iddialar doğru değil. Böyle bir karar alırsak bunu seve seve sizlerle paylaşırız” ifadelerini kullandı.