Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Oyunculuğunun yanı sıra stil seçimleriyle de sık sık gündeme gelen Esra Bilgiç, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettiren oyuncu, Instagram'daki 7,6 milyon takipçisiyle yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bilgiç'in mor elbisesini kırmızı topuklu terliklerle tamamlaması, takipçilerinden tam not aldı. Uyumlu kombini ve doğal güzelliği kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 200 bini aşkın beğeniye ulaştı. Takipçileri, Bilgiç'in zarif tarzını öven çok sayıda yorum yaptı.

TARZI ÖVGÜ TOPLADI

Hayranları, Esra Bilgiç'in hem şıklığını hem de doğal güzelliğini öven yorumlarda bulundu. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş ilgi gördü.