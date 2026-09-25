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Türk kahve zincirlerinden EspressoLab'in sahibi Eslab'ın yüzde 70 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli MAIR Group'a satılması için anlaşmaya varıldı.

Satış bedeli açıklanmazken, Patronlar Dünyası'ndaki habere göre, anlaşmanın tamamlanması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilgili düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından şirket üzerindeki kontrol MAIR Group'a geçecek.

Anlaşmaya göre EspressoLab'in mevcut kurucuları ve hissedarları şirketin yüzde 30 hissesini korumaya devam edecek. MAIR Group ise şirketin yüzde 70'lik hissesini devralacak.

21 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA ŞUBESİ BULUNUYOR

2014 yılında kurulan EspressoLab, franchise modeliyle büyüyerek uluslararası bir kahve zincirine dönüştü.

MAIR Group tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin Ağustos 2026 itibarıyla 21 ülkede 400'den fazla kafesi bulunuyor. Türkiye'de ise 50'den fazla şehirde 310'un üzerinde şubesi bulunuyor.

EspressoLab'in kurucularından Esat Kocadağ, daha önce markanın yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini açıklamıştı.

ESPRESSOLAB BOYKOTLA GÜNDEME GELMİŞTİ

EspressoLab, 2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından boykot tartışmalarının merkezindeki markalardan biri olmuştu.

Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında EspressoLab de listede yer almıştı. Şirket ile CHP arasında karşılıklı açıklamaların yapıldığı süreç, daha sonra markanın boykot listesinden çıkarılmasıyla yeni bir aşamaya taşınmıştı.

EspressoLab ise o dönemde yaptığı açıklamalarda siyasi bir bağlantısının bulunmadığını ve şirketin Kocadağ ailesine ait olduğunu belirtmişti.

YENİ ORTAKLIK SONRASI KONTROL DEĞİŞECEK

MAIR Group'un satın alma işlemi tamamlanırsa EspressoLab'in kontrolü BAE merkezli şirkete geçecek. Mevcut hissedarların ise yüzde 30'luk payla ortaklığı devam edecek. İşlemin kesinleşmesi için gerekli düzenleyici onayların alınması bekleniyor.