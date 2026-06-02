Ünlü spor medyası ESPN tarafından Avrupa'nın önde gelen scoutları ve sportif direktörlerinin görüşleriyle hazırlanan listede, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 21 yaş altı futbolcuları sıralandı.
2026 Dünya Kupası'nın en iyi U21 futbolcuları listesine Türk yıldızlar damga vurdu
2026 Dünya Kupası öncesi 21 yaş ve altındaki en iyi futbolcular sıralandı. Listenin ilk 10 sırasında Türkiye'den Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.Furkan Çelik
10. Yan Diomande (Fildişi Sahili)
Kulüp: RB Leipzig
Yaş: 19
Piyasa değeri: 75 milyon euro
Bundesliga'daki ilk sezonunda 12 gol ve 10 asist üreten Diomande, Avrupa'nın yükselen kanat oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
9. Lennart Karl (Almanya)
Kulüp: Bayern Münih
Yaş: 18
Piyasa değeri: 60 milyon euro
Bayern Münih'in yeni gözdesi olan genç yıldız, ilk profesyonel sezonunda 9 gol ve 8 asist üretti.
8. Warren Zaire-Emery (Fransa)
Kulüp: PSG
Yaş: 20
Piyasa değeri: 60 milyon euro
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen PSG formasıyla 180'in üzerinde maça çıkan Zaire-Emery, Fransa'nın orta sahadaki en büyük kozlarından biri.
7. Kenan Yıldız (Türkiye)
Kulüp: Juventus
Yaş: 21
Piyasa değeri: 75 milyon euro
Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, listenin ilk 10 sırasına girmeyi başardı. Sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen genç oyuncu, Arda Güler ile birlikte Türkiye'nin en büyük umutlarından biri olarak gösteriliyor.
6. Désiré Doué (Fransa)
Kulüp: PSG
Yaş: 20
Piyasa değeri: 90 milyon euro
Şampiyonlar Ligi finalindeki performansıyla dikkat çeken Doué, Fransa'nın hücum hattındaki en önemli genç yıldızlardan biri.
5. Nico Paz (Arjantin)
Kulüp: Como
Yaş: 21
Piyasa değeri: 65 milyon euro
Arjantin futbolunun yeni nesil oyun kurucusu olarak görülen Paz, Cesc Fabregas yönetiminde bu sezon adından sıkça söz ettirdi.
4. Pau Cubarsi (İspanya)
Kulüp: Barcelona
Yaş: 19
Piyasa değeri: 80 milyon euro
Barcelona altyapısının son harikası Cubarsi, İspanya savunmasının geleceği olarak görülüyor.
3. João Neves (Portekiz)
Kulüp: PSG
Yaş: 21
Piyasa değeri: 110 milyon euro
Portekiz'in orta sahadaki dinamosu olan Neves, dünyanın en değerli genç oyuncuları arasında yer alıyor.
2. Arda Güler (Türkiye)
Kulüp: Real Madrid
Yaş: 21
Piyasa değeri: 90 milyon euro
Listenin en dikkat çekici isimlerinden biri Arda Güler oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldız, dünyanın en iyi ikinci U21 oyuncusu seçildi.
Uzmanlar, Arda'nın oyun görüşü, pas kalitesi ve hücum üretkenliğini listenin zirvesine yaklaşmasındaki en önemli nedenler arasında gösterdi.
1. Lamine Yamal (İspanya)
Kulüp: Barcelona
Yaş: 18
Piyasa değeri: 200 milyon euro
Listenin zirvesinde sürpriz olmayan bir isim yer aldı. Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusu seçildi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KOZLARI
Dünya Kupası öncesi hazırlanan listede Türkiye'den iki futbolcunun ilk 10'a girmesi dikkat çekti.
Arda Güler ikinci sıraya yerleşirken, Kenan Yıldız da yedinci sırada kendine yer buldu.
Arda Güler ve Kenan Yıldız Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en büyük kozları arasında gösteriliyor.