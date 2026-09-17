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YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin depreme karşı güçlendirme çalışmalarındaki gecikmelere dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı. 2023 yılında hazırlanan deprem performans analizine rağmen üç yıldır somut bir adım atılmadığını belirten Arslan, Eskişehir'in sağlık altyapısı ve can güvenliği için zaman daraldığı uyarısında bulundu.

GÜÇLENDİRME BÜTÇESİ NEDEN KULLANILMADI?

2023 yılında yapılan incelemeler sonucunda Klinikler Binası için güçlendirme kararı çıktığını hatırlatan Arslan, projenin yatırım programına alınmasına rağmen inşaat aşamasına geçilemediğini vurguladı.

Sürecin finansal tablosuna ilişkin dikkat çekici veriler paylaşan Arslan, 2025 Yatırım Programı'nda toplam maliyeti 400 milyon 517 bin TL olarak belirlenen proje için aynı yıl 40 milyon TL ödenek ayrıldığını aktardı. Proje bedelinin 2026 yılında 600 milyon TL’ye yükseldiğini ve tamamlanma süresinin 2028’e sarkıtıldığını belirten Arslan, 2025 yılı sonuna kadar yapılan toplam harcamanın yalnızca 620 bin TL’de kalmasını eleştirdi. Arslan, üniversite yönetimine seslenerek; bütçenin neden zamanında kullanılmadığını ve ihale hazırlıklarının hangi aşamada olduğunu sordu.

TBMM'DE YANITSIZ KALAN SORULAR VE KAPSAMLI ANALİZ VURGUSU

Konuyu 2025 ve 2026 yıllarında verdiği çok sayıda soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdığını ancak sonuç alamadığını ifade eden Arslan, bu durumun siyasi bir polemik değil, hayati bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Deprem testlerinin sadece 10 katlı Klinikler Binası ile sınırlı tutulmasının yetersiz olacağını belirten milletvekili, hastane kompleksinin tamamının ele alınması gerektiğini söyledi. Arslan; elektrik, su, medikal gaz ve mekanik tesisat gibi kritik altyapı sistemlerinin de olası bir depreme karşı acilen bilimsel analizden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"YENİ HASTANE KARARI, GÜÇLENDİRMEYİ ERTELEYEMEZ"

Gündemdeki "yeni hastane" planlarına da değinen Arslan, yeni bir projenin yatırım, ihale ve inşaat süreçlerinin yıllar alacağını hatırlattı. Yeni bir binanın yapılmasının, mevcut hastanedeki riskleri göz ardı etmek için bir gerekçe olamayacağını belirten Arslan, iki sürecin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini savundu.

Yeni hastane yerinin seçimi konusunda da uyarılarda bulunan Arslan, aktif fay hatları ve zemin parametreleri gibi bilimsel kriterlerin baz alınması gerektiğini, bu kapsamda eski Devlet Hastanesi arazisinin güçlü bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

İktidar milletvekilleri ve şehir temsilcilerine seslenen Arslan, "Mesele kaç görüşme yapıldığı değil, ortadaki sonuçtur. Sonuç nerede? Üç yılı zaten kaybettik, Eskişehir’in artık kaybedecek zamanı yok" dedi.