Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda (ESOB) gerçekleştirilen olağan seçimler, yüksek katılım oranı ve ortaya çıkan sonuçlarla kurum tarihine geçti. Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde yapılan seçimlerin ardından oy sayımı tamamlandı ve sonuçlar netleşti.

Seçimlerde üç aday yarıştı. Mevcut başkan Doğan Ceylan, beyaz liste ile girdiği seçimde 254 oy alırken; kırmızı liste adayı Duran Alıcı 465 oyda kaldı. Seçimin en dikkat çekici sonucu ise genç başkan adayı Hanifi Emre Güler’in aldığı 729 oy oldu. Bu sonuçla Emre Güler, rakiplerine açık fark atarak Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı’na seçildi.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK, TARİHİ SONUÇ

Ortaya çıkan tablo, ESOB seçimleri açısından bir ilk olarak değerlendirildi. Hem kullanılan oy sayısı hem de adaylar arasındaki fark, esnafın değişim ve yenilenme yönündeki güçlü iradesini net şekilde ortaya koydu. Özellikle genç başkan adayı Hanifi Emre Güler’in elde ettiği oy oranı, “ezici üstünlük” olarak yorumlandı.

KATILIM YÜKSEK, MESAJ NET

Seçimlere katılımın oldukça yüksek olması, Aksaray esnafının oda yönetimine ve geleceğine sahip çıktığını gösterdi. Esnafın sandığa yoğun ilgi göstermesi, ESOB tarihinde ender görülen bir tablo olarak kayıtlara geçti. Bu yönüyle seçimler, sadece bir başkanlık yarışı değil; aynı zamanda güçlü bir demokrasi örneği oldu.

YENİ DÖNEMİN ADI: DEĞİŞİM VE GENÇLİK

Seçim sonrası değerlendirmelerde, Emre Güler’in özellikle genç esnafın ve değişim isteyen kesimlerin desteğini aldığı vurgulandı. Yeni dönemde ESOB’da daha dinamik, daha katılımcı ve esnaf odaklı bir yönetim anlayışının hâkim olması bekleniyor.

TEBRİK VE BEKLENTİLER

Seçimin ardından kazanan aday Hanifi Emre Güler’i tebrik eden esnaflar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yeni yönetimden Aksaray esnafının sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmesini beklediklerini ifade etti.

Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda gerçekleşen bu seçim, hem sonuçları hem de katılım düzeyiyle ESOB tarihinde unutulmayacak bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.