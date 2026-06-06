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Yerinde dönüşüm kapsamında yapılan iş yerleri ile TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen iş yerlerinde ortaya çıkan yüksek kira bedellerinin esnafı ciddi bir çıkmaza sürüklüyor.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, "Depremin ardından konteyner ve prefabrik alanlarda ticaretini sürdürmeye çalışan esnafımız, yüksek Bağ-Kur ve SGK primleri, vergiler, elektrik giderleri ve artan maliyetlerle mücadele etmektedir. Buna ek olarak zincir mağazalar, e-ticaret ve internet alışverişlerinin oluşturduğu rekabet baskısı da her geçen gün artmaktadır" tepkisinde bulundu.

Mahalle kültürünü, güven ilişkisini ve yerel ekonomiyi ayakta tutan küçük esnafın çok yönlü ekonomik baskılar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirten Duranay, kontrolsüz kira artışlarının ise bu süreci daha da zorlaştırdığını söyledi.

Kira artışlarına karşı önlem alınmaması halinde birçok işletmenin faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalabileceğini ifade eden Duranay, "Kiralar konusunda acil ve makul bir düzenleme yapılmadığı takdirde birçok esnafımız kepenk kapatmak ya da şehrimizi terk etmek zorunda kalacaktır" yorumunda bulundu.

Esnaf ve sanatkârlar için sosyal konut projelerine benzer şekilde uygun şartlarda kiralanabilecek iş yerlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Duranay, mevcut iş yerlerinde fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek amacıyla rayiç bedeller belirlenmesi, kiralama süreçlerinin denetlenmesi ve esnafı koruyacak adımların ivedilikle atılması gerektiğini ifade etti.

Esnaf ve sanatkârların şehir ekonomisinin, üretimin ve toplumsal dayanışmanın temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Duranay, "Esnafımıza sahip çıkmak, şehrimizin geleceğine sahip çıkmaktır. Kira meselesinin yalnızca mülk sahiplerinin vicdanına bırakılması, şehrimizin ekonomik yapısını ciddi bir kıyımla karşı karşıya bırakmaktadır" dedi.