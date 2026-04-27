Edirne’nin simge isimlerinden olan ve yarım asrı deviren mesleki tecrübesiyle "kurabiyeci dede" olarak tanınan Arif Meriç, bankaların POS cihazı kullanımlarından aldığı komisyon oranlarına karşı bayrak açtı. Esnafın dijital dönüşüm maliyetlerini tek başına üstlendiğini savunan Meriç, kesintilerin sıfırlanması için özellikle kamu bankalarına çağrıda bulundu.

"POS CİHAZI BİZİM, MASRAFI BİZİM, KESİNTİSİ NEDEN BANKANIN?"

Meriç, POS cihazı kullanımındaki tüm işletme maliyetlerinin esnafın omuzlarında olduğunu vurguladı. Cihazın satın alınmasından rulo kağıdına kadar her kalemin esnaf tarafından karşılandığını belirten Meriç, "Buna rağmen bankaya paramızı almaya gittiğimizde yüzde 2-3 kesintiyle karşılaşıyoruz. Alın terimizin komisyona gitmesini istemiyoruz" dedi.

KOMİSYON PAZARLIĞI EKONOMİYİ KAYIT DIŞINA İTİYOR

Kesintilerin esnaf ile müşteri arasında istenmeyen pazarlıklara yol açtığına dikkat çeken Arif Meriç, komisyonun sıfırlanmasının ekonomiye sağlayacağı faydaları şu şekilde özetledi:

“Komisyon yükü kalkarsa kartlı ödemeler teşvik edilir, bu da paranın kayıt altına girmesini sağlar. Her kartlı çekim fiş ve fatura demek olduğu için devletin vergi geliri artar. Fiyatlandırmada "komisyon farkı" tartışmaları son bulur.”

"45 GÜN BEKLEME ŞARTI ÇÖZÜM DEĞİL"

Bankaların komisyonsuz işlem için sunduğu "blokeli süre" şartını eleştiren Meriç, esnafın nakit akışı döngüsüne vurgu yaptı. "Banka 'komisyon almam ama parayı 45 gün sonra veririm' diyor. Esnafın bu kadar bekleyecek lüksü yok. Toptancı kapıda bekliyor, ödemeler günü gününe yapılıyor" diyerek sistemin esnafın gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

KAMU BANKALARINA "ÖNCÜLÜK" ÇAĞRISI

Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının bu konuda inisiyatif alması gerektiğini belirten 50 yıllık esnaf, "Bu soruna derman olan banka, esnafın da gönlünü kazanır. Faizsiz ve komisyonsuz bir sistemde hem esnaf, hem devlet, hem de banka kazanır" sözleriyle yetkililere seslendi.