TBMM Tarım Orman Komisyonu tarafınca kabul edilen yasa ile alkollü içkilerin veya alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblem veya alametlerini ‘çağrıştıracak şekilde’ tanıtımı olmayacak.

Bu yasağa ilişkin CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bu düzenlemenin yasalaşması halinde ülke genelindeki tüm bakkal, market ve büfelerin tabelalarını değiştirmek zorunda kalacağını, zaten zor durumdaki esnafın ciddi bir maliyet içine gireceğini açıkladı.

'YAZIKTIR, GÜNAHTIR'

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Özcan Aygun, şu tepkide bulundu:

“Yazıktır, günahtır. Zaten insanlar can çekişiyor, sıkıntı büyük. Bu kadar adam tabelasını indirecek, tekrar yeni bir tabela yapacak. Zaten her taraftan ceza ve kısıtlama var. Şimdi de ‘isimlerini, logolarını çağrıştıracak şekilde’ diye muğlak bir ifade koymuşsunuz. Tabelada, vitrinde, dükkanın içinde markayı çağrıştıran bir şey olmayacak. Arkadaşlar, bu kadar muallak, ucu açık bir cümle olmaz. Alamet ve çağrıştıran ifadesi kişiseldir, muğlak ve belirsizdir.” Aygun, ‘alkol yasağı’ adı altında bireysel tercihleri sınırlandırmaya yönelik adımlar atıldığını da belirtirken, “Alkole gösterdiğiniz hassasiyeti uyuşturucuya da göstermenizi beklerdim. Uyuşturucu, okullara kadar düşmüş, sokak başlarında var ama sizin dert farklı”

CHP’li İlhami Özcan Aygun, firmalara uygulanan sponsorluk ve benzeri yasaklar yüzünden sporun cezalandırıldığı eleştirisinde bulunarak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun Anadolu Efes sayesinde basketçi olup başkanlığı kadar yükseldiğini söyledi.

CHP’li Orhan Sarıbal da alkole yasak getirildikçe tüketiminin daha da arttığını, özellikle viski tüketiminin olağanüstü düzeylere çıktığını ifade ederek yasağın son verilmesini talep etti.