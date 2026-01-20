Bölge genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Menteşe’de sabahın erken saatlerinde tezgah açan pazarcı esnafı, termometrelerde sıfırın altındaki saatlerde zor anlar yaşıyor.

Menteşe’de 30 yıldır pazar esnaflığı yapan 55 yaşındaki Cengiz Karaağaç, kış aylarının kendileri için oldukça sert geçtiğini ifade etti. Tezgahının başında beklerken üşüdüklerini belirten Karaağaç, pazarın girişinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıklarını söyledi.



Karaağaç, yaşadıkları zorluğu anlatarak "Kış aylarında çok üşüdüğümüz için girişte bu ateşi yakıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımızla beraber burada toplanıp ateşin başında ısınıyoruz. Sadece biz değil, pazara gelen geçen vatandaşlar da ısınmak için ateşin başına geliyor" dedi. Pazarcı esnafının soğuktan korunmak için yaktığı odun ateşi, alışverişe gelen vatandaşların da durak noktası haline gelirken, özellikle sabah saatlerinde etkili olan ayaz nedeniyle zorlanan esnaf, gün boyu ateşi harlayarak hem ısınmaya çalışıyor.