Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı

Adana’da hale giden Muhittin Alağaş (40) ile 2 arkadaşı, park halindeki 2 kamyondan yaklaşık 600 kilogram kavun ve karpuz çalıp, hafif ticari araca yükleyip, bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, "Kavun ve karpuzları, çabuk satılan ürünler olduğu için çaldık" dedi. Alağaş tutuklandı, 2 şüpheli ise aranıyor.