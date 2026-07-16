Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı

Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Hal Kompleksi’nde park halindeki iki kamyondan kavun karpuz çalan bir kişi yakalandı. İki kişinin arandığı hırsızlık olayında gözaltına alınan kişi polisteki ifadesinde “Çabuk satıldığı için çaldık” dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 1

Adana’da hale giden Muhittin Alağaş (40) ile 2 arkadaşı, park halindeki 2 kamyondan yaklaşık 600 kilogram kavun ve karpuz çalıp, hafif ticari araca yükleyip, bölgeden ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, "Kavun ve karpuzları, çabuk satılan ürünler olduğu için çaldık" dedi. Alağaş tutuklandı, 2 şüpheli ise aranıyor.

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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 2

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Muhittin Alağaş, yanındaki 2 arkadaşıyla, hafif ticari aracıyla bir süre dolaştıktan sonra hale gitti. Alağaş ile arkadaşları, hal esnafı Abdullah B.’nin park halindeki karpuz ve kavun yüklü kamyonuna tırmandı. Şüpheliler, kamyonun kasasındaki yaklaşık 600 kilogram karpuz ve kavunu çalıp araçlarına yükledi ve sonra alandan ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 3
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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 4

Emniyete götürülen Muhittin Alağaş, ifadesinde, “Kavun ve karpuzları görünce çalmaya karar verdik. Çabuk satılan ürünler olduğu için çaldık. Kavun ve karpuzları da tanımadığımız birine sattık” dedi.

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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 5

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Alağaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 6
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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 7
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Esnafının korkulu rüyası olmuşlardı: Halde gece yarısı karpuz avı - Resim: 8
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