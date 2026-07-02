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Kaynak: Haber Merkezi

Saadet Partisi, esnaf ve sanatkârların yaşadığı yapısal sorunların tespit edilmesi, kooperatif ve bankacılık sistemindeki aksaklıkların giderilerek küçük işletmelerin korunması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını önerdi.

Saadet Partisi'nin önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi’nin X hesabı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı,

“AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi!

Esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı yapısal sorunların tespit edilmesi, kooperatif ve bankacılık sistemindeki aksaklıkların giderilerek küçük işletmelerimizin korunması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını önerdik.”