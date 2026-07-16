Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Kaya ile 19 ilçede faaliyet gösteren meslek odalarının başkanları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Görüşmede esnafın sorunları, beklentileri ve Ordu'nun ekonomik gelişimine yönelik iş birliği konuları ele alındı.

19 İLÇENİN ODA BAŞKANLARI KATILDI

Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (OESOB) Başkanı Mehmet Kaya başkanlığında, Birliğe bağlı 19 ilçede faaliyet gösteren meslek odalarının başkanları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

ESNAFIN BEKLENTİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen ziyarette, Ordu esnaf ve sanatkârlarının mevcut durumu, yaşadığı sorunlar ve beklentileri ele alınırken, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar ayrıca kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN KAYA'DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretin ardından açıklama yapan OESOB Başkanı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.