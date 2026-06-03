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İktidarın, esnafın borç yükünü hafifleteceğiz diye sunduğu ama özünde esnafın borcunu katlayıp bankaların kasasını dolduracak olan düzenlemeye gelen tepkiler sonuç verdi. AK Partili Şamil Tayyar, "Maliye ve Hazine Bakanlığı, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören yasa çerçevesinde yeni uygulama tebliği hazırlıyor" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

Daha önce gündeme getirdiğimiz için haklı olarak soruyorlar.

Esnafın gözü bu haberde.

Maliye ve Hazine Bakanlığı, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören yasa çerçevesinde yeni uygulama tebliği hazırlıyor.

Birkaç güne yayınlanır.

Bazı hesaplarda yazıldığı gibi ödenmeyen borcun tümüyle silinmesi söz konusu değil, yüzde 39 tecil faizinin düşürülmesi planlanıyor.

Bu da tüm borçlular için geçerli olmayacak.

Borçlu şirketlerin bilançolarına bakılacak, 72 ay taksit ve düşük faiz zor durumdaki esnaf için uygulanacak.

Bu yolla istismarın önlenmesi planlanıyor.

Tebliğin son halini görünce daha sağlıklı değerlendirme yaparız.

Bu haliyle de önemli bir adım, esnafın feryadına kulak verildiğini gösteriyor.