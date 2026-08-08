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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılının ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlara sağlanan finansman desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, yılın ilk yarısında 98 bin 678 kullandırım kapsamında 74,8 milyar TL’yi aşan tutarda uygun geri ödeme koşullu finansman sağlandığını bildirdi.

Bolat, Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer'in küçük esnaf ve işletmelerden talep edilen yüksek telif ücretlerine ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİLER ÖNE ÇIKTI

Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimindeki önemli seçeneklerden birinin, Ticaret Bakanlığının görev alanında bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle sağlanan Hazine destekli krediler olduğunu belirten Bolat, bu kapsamda sağlanan finansmanın esnafın faaliyetlerini sürdürmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, 2026'nın ilk 6 ayında ülke genelinde 98 bin 678 kullandırım gerçekleştirildiğini ve bu kullandırımlar kapsamında 74,8 milyar TL’yi aşan finansman sağlandığını açıkladı.

2002'DEN BU YANA 814,6 MİLYAR TL'LİK KREDİ

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, 2002 yılından 30 Haziran 2026 tarihine kadar esnaf ve sanatkarlara sağlanan Hazine destekli kredilerin toplam tutarı da dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Bu dönemde toplam 4 milyon 697 bin 89 kullandırım gerçekleştirilirken, sağlanan Hazine destekli finansmanın toplamı 814,6 milyar TL oldu.

ESNAFA FİNANSMAN DESTEĞİ SÜRECEK

Bolat, sağlanan finansman imkanları sayesinde esnaf ve sanatkarların farklı dönemlerde desteklenmeye devam ettiğini belirtti.

Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunların çözümü için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

TELİF ÜCRETLERİ İÇİN İLGİLİ BAKANLIK İŞARET EDİLDİ

Bolat, soru önergesinde yer alan telif hakkı konusunun ise Kültür ve Turizm Bakanlığının görev alanında bulunan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili alt mevzuat kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığının rutin çalışmalarının yanı sıra esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlara diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bolat, sektörlerdeki gelişmelerin meslek kuruluşlarıyla koordineli şekilde takip edildiğini kaydetti.