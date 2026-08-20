Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya’da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı’nda kentin ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Kütahya esnafına yönelik önemli bir destek açıklayan Bolat, TESKOMB ve Halkbank ile yapılan görüşmeler sonucunda Kütahya’ya 100 milyon liralık ilave finansman desteği gönderileceğini bildirdi.

Kütahya’da yaklaşık 18 bin 100 esnaf bulunduğunu belirten Bolat, geçen yıl esnafa 1,6 milyar lira, 2026 yılının ilk 7 ayında ise 860 milyon lira finansman desteği sağlandığını ifade etti.

KÜTAHYA İHRACATINDA 1 MİLYAR DOLAR BEKLENTİSİ

Bakan Bolat, Kütahya’nın sanayi, madencilik, enerji, turizm ve ihracat alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentin 2002 yılında 46 milyon dolar olan ihracatının geçen yıl 975 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, bu yıl 1 milyar dolar ihracat sınırının aşılmasının beklendiğini kaydetti.

KÜTAHYALI İHRACATÇILARA FİNANSMAN DESTEĞİ

Bolat, Kütahyalı ihracatçılara 2025 yılında 82 milyon dolar Eximbank finansman desteği sağlandığını, 2026 yılının ilk 7 ayında ise bu tutarın 62 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri kapsamında Kütahya’ya geçen yıl 104 milyon lira, 2026 yılının ilk 7 ayında ise 60 milyon liranın üzerinde destek verildiği bildirildi.

“KÜTAHYA, HEM KURULUŞUN HEM DE KURTULUŞUN ŞEHRİDİR”

Kütahya Valisi Musa Işın da Bakan Bolat’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Işın, Kütahya’nın Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna beşiklik ettiğini ve Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanan son büyük hamlesinin başladığı topraklar olduğunu söyledi.

Işın, “Kütahya, hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir” ifadelerini kullandı.

Kütahya’nın güçlü bir üretim ve sanayi şehri olduğunu vurgulayan Işın, kentin tarımsal üretimde de önemli bir konumda bulunduğunu belirterek yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle birçok sektörde önemli potansiyel taşıdığını ifade etti.