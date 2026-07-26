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Kaynak: DHA

Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan 2 kişi kavga etmeye başladı. Birbirlerine yumruk atan kişilerden biri yan tarafta bulunan kasaba girerek, bıçak istedi.

Olumsuz yanıt alınca yan tarafta bulunan dönerciye giden şüphelinin isteği bir kez daha geri çevrildi. Sinirlenerek iş yeri önünde bulunan masa ve sandalyeleri tekmeleyen şüpheli sandalyelerden birini alarak kavga ettiği kişinin yanına gitti.

Kavga araya giren çevredekiler tarafından ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.