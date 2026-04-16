Bolu Belediyesi’ne yönelik “icbar suretiyle irtikap” ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri kentte bazı kurumlara operasyon düzenledi.

Soruşturma çerçevesinde Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binalarında arama yapıldı.

Operasyonda, her iki kurumun da başkanı olduğu belirtilen Mustafa Altındal ile iki personel gözaltına alındı. Üç şüphelinin rüşvet soruşturması kapsamında işlem gördüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.