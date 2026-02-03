Türkiye'de her gün 330 esnaf kepenk indirirken, icra sayıları 25 milyona dayandı. Esnafın girdiği çıkmaza TESK Başkanı Bendevi Palandöken isyan etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken esnafın, borcunu ödemek istediğini, bunun için çözümler aradığını ancak e-haciz sebebiyle bu borçtan kurtulamadığını anlattı.

Bendevi Palandöken'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Esnafın çalışma hayatının idamesi için bir yapılandırma yapılması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Bilindiği üzere e-hacizler, esnafın gayrimenkulü dâhil bankadaki parasına kadar uzanıyor. Bu nedenle insanlar borcunu ödemek istese bile evinin üzerinde haciz olduğu için satamıyor, bankadaki parasına haciz konulduğu için kullanamıyor" dedi.

"ESNAFIN TÜM VARLIĞINA HACİZ KONUYOR

Aynı şekilde gayrimenkulünü satıp bu borcu kapatmak isteyen esnaf da bunu yapamıyor. Çünkü borcun miktarı ne olursa olsun, her şeyine birden haciz konulduğu için bu hareket alanı da tamamen ortadan kalkıyor. Sonuçta esnaf mağdur oluyor. Netice itibarıyla perakende sektörünün en önemli halkası esnaf ve sanatkârdır. Ancak her taraftaki bu sıkışıklık, esnafın önündeki en büyük engel hâline geliyor. Bu meselelerin çözümü için zaman geçirilmeden bir an evvel kapsamlı bir yapılandırma yapılması gerekiyor. Esnafın krediye ulaşabilmesi, borçlarının belirli bir bölümünün uzun vadeye yayılarak ödenebilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu adım, esnafın borçtan kurtulmasını sağlayacağı gibi devletin gelirlerini artıracak en önemli uygulamalardan biri olacaktır.

"ÇALIŞMA HAYATINI DURMA NOKTASINA GELDİ"

Bugüne kadar yapılan yapılandırmaların hiçbirinde insanlar, imkânları dâhilinde borçlarını ödememezlik yapmadı. Ancak bugün her taraf tıkandığı için esnaf, hem aldığı ürünlerin parasını ödemekte zorlanıyor hem de imalat sektöründe üretim yapabilmek için gerekli ürünü alacak parayı bulamıyor. Bu nedenle tezgâhlar boş kalıyor, yerine yeni ürün koyulamıyor. Bu sürecin bir an evvel ele alınarak masaya yatırılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.