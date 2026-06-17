Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Kurubaş Sokak'ta faaliyet gösteren komşu esnaflar arasında başlayan park yeri anlaşmazlığı, kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.

KAVGA BÜYÜDÜ, BIÇAK VE SOPALAR ÇEKİLDİ

Olay, Yavuz Selim Mahallesi Kurubaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta lastik deposu ve tamir işi yapan baba-oğul Ahmet Dursun ve Savaş Dursun ile demir doğrama atölyesi bulunan Muhammed A. arasında, iş yeri önüne araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Aniden büyüyen kavgada karşılıklı bıçak ve sopalar çekildi. Baba ve oğlu tarafından sopa ile darp edildiği iddia edilen Muhammed A. kavga sırasında Ahmet ve Savaş Dursun'u bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Savaş Dursun kanlar içerisinde yere yığılırken boynundan yaralanan babası Ahmet Dursun oğlunun yarasına tampon yapıp, başından bir an olsun ayrılmadı. Kanlar içinde yerde yatan oğluna "sakın ölme oğlum" diye seslenen yaralı ve acılı babayı olay yerindeki vatandaşlar teselli etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı baba ve oğlu olay yerine gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sopa ile darp edilen şüpheli Muhammed A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.